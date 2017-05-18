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"Арсенал" готов заплатить за Лемину 23 млн евро

Полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина заинтересовал "Рому", "Шальке" и "Арсенал".

Как сообщает Daily Star, английский клуб готов заплатить за Лемина 23 млн евро. "Рома" и "Шальке" планируют потратить на 23-летнего футболиста значительно меньше.
Теги: Арсенал Ювентус Трансферы
Вчера, 23:10
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