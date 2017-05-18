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"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", Харри Кейн забил четыре гола

В перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" одержал победу над "Лестером".

Чемпионат Англии

34 тур

"Лестер Сити" - "Тоттенхэм" 1:6

Голы: Кейн, 25, Мин, 36, Чилвел, 59, Кейн, 63, Мин, 71, Кейн, 88, 90+2

"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Симпсон, Беналуань (Грей, 66), Фукс, Ндиди, Олбрайтон, Амарти, Марез, Окадзаки (Слимани, 46), Варди (Муса, 78)

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Сиссоко (Н'Куду, 90), Ваньяма, Дембеле(Лесняк, 86), Алли, Кейн, Мин (Янссен, 78)

Предупреждения: Сиссоко, 65, Олбрайтон, 65, Грей, 75, Симпсон, 80
Теги: Лестер Тоттенхэм
Вчера, 23:46
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