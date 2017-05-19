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"Челси" хочет продлить контракт с Тибо Куртуа

"Челси" не планирует отпускать Тибо Куртуа в другой клуб, передает Sky Sports.

Руководство "аристократов" уже начало переговоры с бельгийцем по новому соглашению. Нынешний контракт вратаря истекает летом 2019 года.
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 00:11
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