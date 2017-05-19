Марку Силва отказался возглавить "Уотфорд"

Главный тренер "Халл Сити" Марку Силва ответил отказом на предложение возглавить "Уотфорд", сообщает A Bola.Специалист ждёт предложений из Премьер-лиги от более перспективных клубов.Напомним, "Халл" вылетел в Чемпионшип и специалист намерен покинуть клуб.