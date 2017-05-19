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Роман Широков: настроение и поведение Луческу передается команде

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал поведение главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, который ушел с пресс-конференции после матча с "Краснодаром" (1:0).

"Настроение и поведение тренера передается команде. "Зенит" периодически лихорадит. Неплохие выступления сменяются нервными срывами, не способствующими качественной игре. Все это взаимосвязано. Не знаю, что способствовало такому поведению – "Зенит" выиграл у "Краснодара", продолжает борьбу за второе место.

Армейцам нужно выиграть еще один матч. А "Зениту" предстоит очень серьезный выезд. "Локомотив" последний матч перед своими болельщиками будет играть сверхсерьезно. "Зениту" во что бы то ни стало нужно побеждать, чтобы хотя бы претендовать на второе место. Хотя, конечно, все зависит в первую очередь от ЦСКА", – цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Зенит Луческу
Сегодня, 08:29
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№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 08:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
спасибо кэп
Регистрация: 13.06.2010
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 08:54) #
  • 0
  •  (0)

Медведей не хватает,вот и нервничает.
Регистрация: 26.08.2010
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