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Андрей Аршавин: должен же был "Спартак" когда-то снова стать первым
"Спартак" заслуженно выиграл чемпионата России, ведь должны были "красно-белые" когда-то снова стать первыми, заявил бывший капитан петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.
"Все в РФПЛ заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, "Спартак" чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым.
Соперники выглядели нормально, особенно "Зенит" осенью, но "Спартак" же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. За счет чего? Мне трудно сказать, потому что я не только не нахожусь в этой команде, но и никогда в ней не находился", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".
Говоря об успехе "Спартака", Аршавин обратил внимание на отличное взаимопонимание между футболистами и главным тренером Массимо Каррерой.
"Мне, опять же, трудно судить, но то, что между тренером и игроками в нынешнем "Спартаке" - отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед", - подчеркнул он.
Став чемпионом России, "Спартак" завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. "Усиливаться, безусловно, надо, хотя "Спартак" играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. О каких позициях думал бы в первую очередь? Об обороне. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом", - добавил Аршавин.
"Все в РФПЛ заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, "Спартак" чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым.
Соперники выглядели нормально, особенно "Зенит" осенью, но "Спартак" же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. За счет чего? Мне трудно сказать, потому что я не только не нахожусь в этой команде, но и никогда в ней не находился", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".
Говоря об успехе "Спартака", Аршавин обратил внимание на отличное взаимопонимание между футболистами и главным тренером Массимо Каррерой.
"Мне, опять же, трудно судить, но то, что между тренером и игроками в нынешнем "Спартаке" - отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед", - подчеркнул он.
Став чемпионом России, "Спартак" завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. "Усиливаться, безусловно, надо, хотя "Спартак" играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. О каких позициях думал бы в первую очередь? Об обороне. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом", - добавил Аршавин.
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