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Дочь Массимо Карреры опубликовала фото семьи с чемпионским кубком

Мартина Каррера, дочь главного тренера "Спартака" Массимо Карреры опубликовала в Инстаграме фото семьи с кубком чемпионов РФПЛ.





Теги: Спартак
Сегодня, 08:59
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(2)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жена у него вся перетянута


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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