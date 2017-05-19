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Аксель Витсель: у сборной Бельгии есть шансы выиграть ЧМ-2018

Хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель считает, что его национальная команда может стать чемпионом мира в России в 2018 году.

"Кончено, у нас есть шансы (на победу на чемпионате мира). Но надо будет идти от игры к игре. У нас отличная команда с высококлассными футболистами, но нам надо быть единым целым. Есть команды и мастеровитее нашей сборной – Италия, Испания и Бразилия.

Надо быть предельно сконцентрированными, фокусироваться на каждой детали во время матчей. И, конечно же, без удачи тоже не обойтись", - цитирует Витселя официальный сайт ФИФА.
Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 09:32
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:42) #
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Конечно есть. И у сборной России тоже есть шанс. До начала турнира у всех есть шанс. Поле для всех одинаковое и мяч для всех будет круглым.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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