Аксель Витсель: у сборной Бельгии есть шансы выиграть ЧМ-2018

Хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель считает, что его национальная команда может стать чемпионом мира в России в 2018 году."Кончено, у нас есть шансы (на победу на чемпионате мира). Но надо будет идти от игры к игре. У нас отличная команда с высококлассными футболистами, но нам надо быть единым целым. Есть команды и мастеровитее нашей сборной – Италия, Испания и Бразилия.Надо быть предельно сконцентрированными, фокусироваться на каждой детали во время матчей. И, конечно же, без удачи тоже не обойтись", - цитирует Витселя официальный сайт ФИФА.