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Андрей Аршавин: Глушаков и Дзагоев могли бы стать лидерами сборной на КК-2017

Полузащитники Денис Глушаков из "Спартака" и Алан Дзагоев из ЦСКА могли бы стать лидерами сборной России на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, заявил экс-капитан национальной команды и "Зенита" Андрей Аршавин.

"(Рассчитываю) На Глушакова - он же ведет за собой "Спартак", почему не повести и сборную? Есть еще Дзагоев, который вполне способен это делать, но он уже года полтора толком не играет. Дай бог, преодолеет все проблемы, и тогда у нас будет неплохая центральная связка Глушаков – Дзагоев.

Качественный чистый опорник у нас по сути один – Гарик (Игорь Денисов). Добавьте его третьим – и вот вам готовая полузащита. В тех играх "Локомотива", что я смотрел, дальше Гарика редко кто проходил. Кстати, неплохо еще выглядит (Александр) Ерохин. Но ростовчане, как правило, в матчах за клуб смотрятся лучше, чем в играх за сборную", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".

При этом форвард отказался оценивать перспективы молодых игроков сборной России Романа Зобнина, Александра Головина и Алексея Миранчука.

"Это только время покажет – как они высоко залезут и как смогут там удержаться. Дай бог, чтобы у них получилось – сборную же в ближайшие годы надо вокруг кого-то строить", - отметил экс-капитан национальной команды.
Теги: Аршавин Сборная России
Сегодня, 09:49
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(1)
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:54) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Так они и есть лидеры. И Аршавин прав, что в сборной нужен Денисов. Вот на этой тройке и нужно строить игру команды.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 10:35) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: vvSpartak
Почему могли бы, а не могут?

Потому что Дзага постоянно в травмах,а Глушитель постоянно на похоронах...С венками тяжеловато ему будет.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Почему могли бы, а не могут?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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