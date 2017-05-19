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Андрей Аршавин: Глушаков и Дзагоев могли бы стать лидерами сборной на КК-2017
Полузащитники Денис Глушаков из "Спартака" и Алан Дзагоев из ЦСКА могли бы стать лидерами сборной России на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, заявил экс-капитан национальной команды и "Зенита" Андрей Аршавин.
"(Рассчитываю) На Глушакова - он же ведет за собой "Спартак", почему не повести и сборную? Есть еще Дзагоев, который вполне способен это делать, но он уже года полтора толком не играет. Дай бог, преодолеет все проблемы, и тогда у нас будет неплохая центральная связка Глушаков – Дзагоев.
Качественный чистый опорник у нас по сути один – Гарик (Игорь Денисов). Добавьте его третьим – и вот вам готовая полузащита. В тех играх "Локомотива", что я смотрел, дальше Гарика редко кто проходил. Кстати, неплохо еще выглядит (Александр) Ерохин. Но ростовчане, как правило, в матчах за клуб смотрятся лучше, чем в играх за сборную", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".
При этом форвард отказался оценивать перспективы молодых игроков сборной России Романа Зобнина, Александра Головина и Алексея Миранчука.
"Это только время покажет – как они высоко залезут и как смогут там удержаться. Дай бог, чтобы у них получилось – сборную же в ближайшие годы надо вокруг кого-то строить", - отметил экс-капитан национальной команды.
"(Рассчитываю) На Глушакова - он же ведет за собой "Спартак", почему не повести и сборную? Есть еще Дзагоев, который вполне способен это делать, но он уже года полтора толком не играет. Дай бог, преодолеет все проблемы, и тогда у нас будет неплохая центральная связка Глушаков – Дзагоев.
Качественный чистый опорник у нас по сути один – Гарик (Игорь Денисов). Добавьте его третьим – и вот вам готовая полузащита. В тех играх "Локомотива", что я смотрел, дальше Гарика редко кто проходил. Кстати, неплохо еще выглядит (Александр) Ерохин. Но ростовчане, как правило, в матчах за клуб смотрятся лучше, чем в играх за сборную", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".
При этом форвард отказался оценивать перспективы молодых игроков сборной России Романа Зобнина, Александра Головина и Алексея Миранчука.
"Это только время покажет – как они высоко залезут и как смогут там удержаться. Дай бог, чтобы у них получилось – сборную же в ближайшие годы надо вокруг кого-то строить", - отметил экс-капитан национальной команды.
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