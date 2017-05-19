Александр Кержаков: у нас в стране 140 млн президентов клубов и главных тренеров

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал об отношении к петербургскому клубу и прокомментировал питерских болельщиков.– Моя роль в «Зените» сейчас заключается в том, чтобы выполнять задания главного тренера, благодаря которым можно приносить максимальную пользу. Меня это вполне устраивает, поскольку момент отлучения от коллектива, которому отдал всю жизнь, заставил заново переосмыслить, что для меня значат футбол и «Зенит», – рассказал форвард. – И самым страшным тогда оказалось не то, что не могу тренироваться и играть, а запрет делать это именно в той команде, которая для меня все – и даже больше. Вот почему, когда вновь получил возможность тренироваться в «Зените», летать на матчи, выходить на поле, стал счастливым человеком.– Это произойдет в тот момент, когда пойму, что уже не в состоянии выполнять задания тренера и хоть чем-то помогать «Зениту» – клубу, который дал мне все. Поэтому закончить хочу только в нем. Майку другой команды уже не надену.– У нас в стране 140 миллионов президентов клубов и главных тренеров. Осуждать намного проще, чем понять и сопереживать. Те, кто огульно критикует, наверное, в чем-то обижены на себя. И за счет негативных эмоций пытаются привлечь внимание к собственной персоне. Я не могу осуждать людей, которые не справились с чем-то в своей профессии – например, врачей или летчиков, – поскольку не понимаю в их деятельности. А некоторые считают, что футбол – это вышел попинать мяч. Такие обычно говорят, что если бы они в детстве занимались футболом, то сейчас ездили бы на «Бентли». Почему же не пошли, а сейчас работают водителями такси? Это же ваши проблемы – значит, было лень.– У нас никто не запрещает выражать свои чувства. Главное, чтобы они были не в матерной форме, все-таки на футбол ходят дети. Люди заплатили деньги за билеты, а значит, имеют право на эмоции. Нередко приходится слышать, что футболистам платят слишком много и почему бы им не поделиться с болельщиками. Согласен. Но только, если эти деньги пойдут на помощь ветеранам, у которых ничего нет. Может, зарплаты игроков и завышены, но в момент победы они делают своих фанатов счастливыми. А человек, который просто получит эти деньги, кого он осчастливит? Себя и свою семью или купит «Хаммер» и будет ездить по встречной полосе.– Один из. Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел. Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы.