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Соломон Кверквелия: я бы не испугался толпы болельщиков, ведь они были радостные
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия высказался относительно чемпионства "Спартака" и массовом выходе болельщиков на поле на церемонию награждения красно-белых.
– Известно, сколько лет "Спартак" не был чемпионом, и мне понятно, какие эмоции вызвало у поклонников команды завоевание золотых медалей. Саму игру я не видел, но смотрел фото и видео празднования. Там было очень красиво.
В команде играют два моих друга – Жано и Георгий Джикия, и сразу после того как команда завоевала чемпионство, я их поздравил.
– Вы бы на их месте не испугались, если бы на вас побежала такая толпа болельщиков?
– Нет, они ведь все были радостные. Когда люди становятся чемпионами, на поле все едины – и болельщики, и футболисты. Они вместе радовались такому успеху. Я хорошо отношусь к таким акциям, – цитирует Кверквелию "СЭ".
– Известно, сколько лет "Спартак" не был чемпионом, и мне понятно, какие эмоции вызвало у поклонников команды завоевание золотых медалей. Саму игру я не видел, но смотрел фото и видео празднования. Там было очень красиво.
В команде играют два моих друга – Жано и Георгий Джикия, и сразу после того как команда завоевала чемпионство, я их поздравил.
– Вы бы на их месте не испугались, если бы на вас побежала такая толпа болельщиков?
– Нет, они ведь все были радостные. Когда люди становятся чемпионами, на поле все едины – и болельщики, и футболисты. Они вместе радовались такому успеху. Я хорошо отношусь к таким акциям, – цитирует Кверквелию "СЭ".
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