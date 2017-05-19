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Соломон Кверквелия: я бы не испугался толпы болельщиков, ведь они были радостные

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия высказался относительно чемпионства "Спартака" и массовом выходе болельщиков на поле на церемонию награждения красно-белых.

– Известно, сколько лет "Спартак" не был чемпионом, и мне понятно, какие эмоции вызвало у поклонников команды завоевание золотых медалей. Саму игру я не видел, но смотрел фото и видео празднования. Там было очень красиво.

В команде играют два моих друга – Жано и Георгий Джикия, и сразу после того как команда завоевала чемпионство, я их поздравил.

– Вы бы на их месте не испугались, если бы на вас побежала такая толпа болельщиков?

– Нет, они ведь все были радостные. Когда люди становятся чемпионами, на поле все едины – и болельщики, и футболисты. Они вместе радовались такому успеху. Я хорошо отношусь к таким акциям, – цитирует Кверквелию "СЭ".
Теги: Кверквелия Спартак
Сегодня, 10:35
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(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а что им пугатся? на руках донесли до коридора


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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