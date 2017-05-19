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Аксель Витсель: приятно будет вернуться в Россию, там я чувствую себя как дома
Полузащитник сборной Бельгии, экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель заявил, что чувствует себя в России как дома.
"У нас есть шансы на победу в чемпионате мира, но мы будем идти от игры к игре. В нашей команде собраны футболисты высочайшего уровня.
Мне будет очень приятно вернуться в Россию. Там я чувствую себя как дома. Я провел хорошее время в "Зените", - цитирует Витселя официальный сайт ФИФА.
"У нас есть шансы на победу в чемпионате мира, но мы будем идти от игры к игре. В нашей команде собраны футболисты высочайшего уровня.
Мне будет очень приятно вернуться в Россию. Там я чувствую себя как дома. Я провел хорошее время в "Зените", - цитирует Витселя официальный сайт ФИФА.
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