Аксель Витсель: приятно будет вернуться в Россию, там я чувствую себя как дома

Полузащитник сборной Бельгии, экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель заявил, что чувствует себя в России как дома."У нас есть шансы на победу в чемпионате мира, но мы будем идти от игры к игре. В нашей команде собраны футболисты высочайшего уровня.Мне будет очень приятно вернуться в Россию. Там я чувствую себя как дома. Я провел хорошее время в "Зените", - цитирует Витселя официальный сайт ФИФА.