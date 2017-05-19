Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Аксель Витсель: приятно будет вернуться в Россию, там я чувствую себя как дома

Полузащитник сборной Бельгии, экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель заявил, что чувствует себя в России как дома.

"У нас есть шансы на победу в чемпионате мира, но мы будем идти от игры к игре. В нашей команде собраны футболисты высочайшего уровня.

Мне будет очень приятно вернуться в Россию. Там я чувствую себя как дома. Я провел хорошее время в "Зените", - цитирует Витселя официальный сайт ФИФА.
Теги: Витсель
Сегодня, 10:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дома хорошо..
Дома уютно..
Дома можно никуда не спешить, можно ходить неспешно в старых тапочках, можно валяться на диване как хочешь, сколько хочешь, дома можно расслабиться, дома можно книжку почитать, а можно пожевать вкусняшек в холодильнике- и никто тебя не упрекнёт за твои потягушки, потому что ты- дома.

А на работе пахать, вкалывать, работать нужно.
Особенно на китайской.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.