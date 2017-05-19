Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

Самолет с бразильским "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри. Клуб возвращался после матча группового турнира Кубка Либертадорес между "Ланусом".Такое решение было принято из-за неготовности аэропорта Шапеко принять самолет, сообщает The Sun. В качестве меры предосторожности из Порту-Алегри "Шапекоэнсе" уехал в свой город на автобусе.Напомним, 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии.