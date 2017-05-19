Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

Самолет с бразильским "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри. Клуб возвращался после матча группового турнира Кубка Либертадорес между "Ланусом".

Такое решение было принято из-за неготовности аэропорта Шапеко принять самолет, сообщает The Sun. В качестве меры предосторожности из Порту-Алегри "Шапекоэнсе" уехал в свой город на автобусе.

Напомним, 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии.

Газета.ru
Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 11:29
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
прямо клеймо какое-то
хорошо хоть что всё и закончилось хорошо
тьфу тьфу тьфу....слишком грубое сравнение, но просто в голову пришло проклятие Гуттманна
повторюсь - тьфу тьфу тьфу


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.