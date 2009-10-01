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Константин Генич: давайте без паники, никто Елагина не сокращал

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался относительно информации о сокращении коллеги Александра Елагина.

"Так, давайте без паники. Если верить всему, что публикуется в интернете – можно свихнуться.

Никто Елагина не сокращал и делать этого пока не собирается. Как работал по договору, так и работает. Разговаривал с Викторычем, все нормально", – написал Генич на форуме абонентов "НТВ-Плюс".
Теги: Генич
Сегодня, 11:36
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12
(2)
№12 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Орлов - конченая МРАЗЬ,

И учит этому неокрепший организм Погорелова


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:29) #
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online

Цитата: Коляс
Не понимаю как этого персонажа можно вообще слушать.

А что такого? Он - просто дебил. Ну и что? Больной человек. А вот Орлов - конченая МРАЗЬ, намеренно искажающая события на поле. Например намеренно ВРУЩАЯ о футбольных правилах. Дзагоев у него гад, попав бомжу локтем в харю - его надо удалять. А бомж, влупивший локтем тому же Дзагоеву в лицо - цитата - "это даже хорошо, значит мы сегодня увидим настоящую борьбу"
Если не догоняешь - это чистейшей воды пропаганда и оболванивание, в духе Геббельса. Бомжу можно все - он высшая раса, по Орлову. Это МРАЗЬ!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Погорелов это шут гороховый похлеще Орлова.
Такой далбень прозенитовский, удивительно ржачно.

Мне кажется,что он захотел стать вторым Уткиным(который раньше был очень хорош),но ведь копия всегда хуже оригинала,перегибает с шуточками,и это слышится уже глупо.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№9 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Цитата: Lord_Vik
Погорелов это шут горожовой похлеще Орлова.


Ужос! Ужооооос!!!!
Не понимаю как этого персонажа можно вообще слушать.

согласимся, конченый!!!


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Погорелов это шут горожовой похлеще Орлова.


Ужос! Ужооооос!!!!
Не понимаю как этого персонажа можно вообще слушать.
Регистрация: 12.02.2014
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Вот надо убирать Чердака, Погорелова - но это блатные...

Погорелов это шут гороховый похлеще Орлова.
Такой далбень прозенитовский, удивительно ржачно.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:17) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот надо убирать Чердака, Погорелова - но это блатные...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Земляк Зёмы
че ты гонишь? Елагин - это классика!

Это правда Елагина интересно послушать, но если говорить непосредственно о матчах он заговаривается, чем грешит еще в большем объеме Орлов Геннадий Сергеевич.

А сокращать нужно, только не заслуженных ветеранов, а Черданцевых


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 12:03) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Лучше бы убрали . Пусть идет в спокойной ночи малыши или энимал пленет ..Сказочник хренов , который постоянно несет пургу и абсолютно не готов к матчам !

че ты гонишь? Елагин - это классика!
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Очень надеюсь!


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:59) #
  • -12
  •  (14)

Лучше бы убрали . Пусть идет в спокойной ночи малыши или энимал пленет ..Сказочник хренов , который постоянно несет пургу и абсолютно не готов к матчам !
Регистрация: 29.03.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
зато вас бы половину сократить
ну не поверю, что нет альтернатив (даже хотя бы из молодых точно найдутся адекватные)
а там просто "все свои"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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