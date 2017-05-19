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Болельщики "МЮ" признали гол Генриха Мхитаряна самым красивым в сезоне (видео)

Гол хавбека "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна в ворота "Сандерленда" (3:1) в 18-м туре АПЛ признан болельщиками "МЮ" лучшим в нынешнем сезоне.

В голосовании на сайте манкунианцев этот гол набрал 57 процентов голосов.

"Честно говоря, я впечатлен. Когда вернулся домой, то пересмотрел свой гол. Я просто не мог упустить возможность забить, получив отличный пас от бога, – прокомментировал Мхитарян.

Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
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фантастика


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 12:18) #
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Согласен, красиво было сыграно.


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
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