Болельщики "МЮ" признали гол Генриха Мхитаряна самым красивым в сезоне (видео)

Гол хавбека "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна в ворота "Сандерленда" (3:1) в 18-м туре АПЛ признан болельщиками "МЮ" лучшим в нынешнем сезоне.В голосовании на сайте манкунианцев этот гол набрал 57 процентов голосов."Честно говоря, я впечатлен. Когда вернулся домой, то пересмотрел свой гол. Я просто не мог упустить возможность забить, получив отличный пас от бога, – прокомментировал Мхитарян.