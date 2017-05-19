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Мирча Луческу извинился перед журналистами за оскорбительное высказывание

"Зенит" провёл открытую тренировку в преддверии матча 30-го тура РФПЛ с "Локомотивом". Встреча состоится 21 мая в Москве. Участие в занятии не принимает полузащитник Олег Шатов, передает "Чемпионат".

Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции главный тренер "Зенита" Мирча Луческу извинился перед журналистами за резкое высказывание после игры 29-го тура с "Краснодаром" (1:0).

Перед выходом на улицу Луческу бросил в сердцах: "Stupid people" ("тупые люди").
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:31
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7
(2)
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Зениту бы, нового тренера...
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Опять Шатов не тренировался?Ну да.Куда ему до Кокорина.Небось это Шатов виноват что Тереку продули.Очень надеюсь,что последнию неделю вижу эту цыганскую рожу на посту тренера клуба Зенит.

++++++++++++А какие были ожидания..........


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: cska1971
смыть нужно...

...и нав сортир-арене вновь послушалось журчание воды... Очевидно - смывали laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:54) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять Шатов не тренировался?Ну да.Куда ему до Кокорина.Небось это Шатов виноват что Тереку продули.Очень надеюсь,что последнию неделю вижу эту цыганскую рожу на посту тренера клуба Зенит.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: cska1971
Извинений мало, смыть нужно...

Опасно. Может коня угнать)


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (8)

Извинятся то не за что было - жернашлюхи действительно тупые


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:37) #
  • -3
  •  (9)
online

Извинений мало, смыть нужно...
Регистрация: 26.01.2007
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