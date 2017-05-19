Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" оштрафован на 500 тысяч рублей, Каррера дисквалифицирован на один матч условно

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура РФПЛ "Спартак" - "Терек" (3:0).

"По матчу "Спартак" - "Терек": по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тыс. рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев.

Также болельщики "Спартака" использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тыс. рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 12:56
Напечатать
14
(6)
№14 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну не нести же Федуну в кейсе в офис РФС? А так штраф и штраф, не взятка же?
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
А кто знает- есть какое законодательство?- что будет, если не согласиться с указанными цифрами и просто не заплатить вообще?

Слава Ковтун 2: а ми не будемо платити.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: fox771
снять

Снимай портки, иди домой! Хотя откуда у тебя дом... Ну тогда ползи в бачек


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мало, надо еще всеобщее слушания провести виновных, обязать ходить на курсы этики и эстетики. Условный срок заменить на общественно полезные работы. В свинячьем случае, это запрет на открывания рта, для них наказания хуже не бывает.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вышел за пределы технической зоны... Это и в сартир теперь сходить стоит 50 штук, так что ли Григорян? Гнать вас нахлебников поганой метлой присоски
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
снять 11 очков срочно !


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (1)
online

По матчу "Спартак" - "Терек": по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тыс. рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на шесть месяцев.

Я думаю, что ВСЕ без исключения Главные тренеры команд, и не только РФПЛ, а АБСОЛЮТНО ВСЕ были бы не против получить эти штрафы в ТАКИХ матчах! smile
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (2)

Пивовед,
Регламент.
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А кто знает- есть какое законодательство?- что будет, если не согласиться с указанными цифрами и просто не заплатить вообще?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:18) #
  • +4
  •  (8)
online

Вот устроились, сцуки, разводят на бабки. Хватит кормить эту шайку! Надо целевым путём (если уж штрафуют) отправлять деньги в футбольные школы по стране, где форму не на что купить и тренеры за копейки пашут.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:12) #
  • +1
  •  (9)
online

"Когда ж вы, бл*дь, накуритесь?"


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как же это всё выглядит низко и ущербно..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: borlas (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (3)
online

Епланы.
Надо было за беспорядки после матча снять команду с соревнований. smiley
Регистрация: 22.07.2009
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 13:08) #
  • +4
  •  (6)

Требуется прозрачно расшифровать на что КДК тратит штрафы, депутаты и профсоюз-Широков аууууууууууууууууууууууу. Ждем ответа.
Регистрация: 1.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.