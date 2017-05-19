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Златан Ибрагимович не приехал на церемонию награждения "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустил ежегодную церемонию вручения наград игрокам из-за травмы.

Мероприятие состоялось в Манчестере. Футболист в это время находился в Стокгольме - ранее он вернулся из США, где ему сделали операцию на колене, сообщает Aftonbladet.

Лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" стал Андер Эррера. Игроком года по версии футболистов стал Антонио Валенсия, а приз за лучший мяч получил Генрих Мхитарян за мяч в ворота "Сандерленда" в 18-м туре АПЛ.

Газета.ru
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:58
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