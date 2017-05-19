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11:46
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (1)
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (1)
09:58
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (11)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (11)
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Никита Симонян: господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее (15)
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"Арсенал" готов заплатить за Лемину 23 млн евро
Вчера 22:48
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций-2017 (12)
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Вчера 21:41
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (17)
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11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков? (7)
11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков? (7)
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Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"
Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"
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Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (24)
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (24)
Златан Ибрагимович не приехал на церемонию награждения "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустил ежегодную церемонию вручения наград игрокам из-за травмы.
Мероприятие состоялось в Манчестере. Футболист в это время находился в Стокгольме - ранее он вернулся из США, где ему сделали операцию на колене, сообщает Aftonbladet.
Лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" стал Андер Эррера. Игроком года по версии футболистов стал Антонио Валенсия, а приз за лучший мяч получил Генрих Мхитарян за мяч в ворота "Сандерленда" в 18-м туре АПЛ.
Газета.ru
Мероприятие состоялось в Манчестере. Футболист в это время находился в Стокгольме - ранее он вернулся из США, где ему сделали операцию на колене, сообщает Aftonbladet.
Лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" стал Андер Эррера. Игроком года по версии футболистов стал Антонио Валенсия, а приз за лучший мяч получил Генрих Мхитарян за мяч в ворота "Сандерленда" в 18-м туре АПЛ.
Газета.ru
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