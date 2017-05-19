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Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча за подкат сзади Березуцкому

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ получил дополнительную дисквалификацию за эпизод с удалением в матче премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

Хорват был удален за подкат сзади в ноги Василию Березуцкому.

"За грубую игру дисквалификация на два матча с учетом автоматической", – передает слова КДК Артура Григорьянца ТАСС.
Теги: Рубин
Сегодня, 13:59
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