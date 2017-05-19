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СМИ: один из подрядчиков стадиона "Санкт-Петербург" арестован по делу о взятке

Суд арестовал на два месяца подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург" гендиректора компании "СЭМ-5" Василия Сливкина по делу о даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сливкина на два месяца", - цитирует пресс-службы Санкт-Петербургского городского суда ТАСС.

По данным управления Следственного комитета по Петербургу, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 млн рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.
Теги: Крестовский
Сегодня, 14:49
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6
(1)
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:42) #
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online

Цитата: cska1971
Цитата: verhdon27
Тогда почему не арестован Оганесян?


Наверное, умеет делиться...

Не успел потраить, значит не брал.

Ну вот за какие-то несчастные 30 тыс. баксов сгноят нормального пацана на рудниках. А за газон в миллионы никто иникогда не будет наказан. Это непроизводственные потери. Зенит-разгельдяй не может поле в порядок привести.

Цитата: syamtomov
Цитата: verhdon27
Тогда почему не арестован Оганесян?

А Оганесяну незамедлительно КТО НАДО доложили, что, мол, так и так - Ваську Сливкина за дачу тебе взятки задержали.
Оганесян, не будь дурак, взял тот кейс, который ему Сливкин передал и РВАНУЛ в отделение полиции, где написал заявление о признании в получении им взятки и добровольной сдаче этих нехороших денег. laughing

Да не. В кино про ментов все не так. Меченые изотопами купюры, встреча в сауне. Взятка без давателя это все равно, что брачная ночь без невесты, как говорил тов.Саахов.
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
коренной..Марат?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: verhdon27
Тогда почему не арестован Оганесян?

А Оганесяну незамедлительно КТО НАДО доложили, что, мол, так и так - Ваську Сливкина за дачу тебе взятки задержали.
Оганесян, не будь дурак, взял тот кейс, который ему Сливкин передал и РВАНУЛ в отделение полиции, где написал заявление о признании в получении им взятки и добровольной сдаче этих нехороших денег. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: verhdon27
Тогда почему не арестован Оганесян?


Наверное, умеет делиться...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:55) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Всего один? Тогда почему не арестован Оганесян?
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 14:55) #
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  •  (0)

https://www.instagram.com/p/B
UPsAaaAPIq/
Регистрация: 26.04.2017
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