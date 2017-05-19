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Будущее Арсена Венгера в "Арсенале" решится после финала Кубка Англии

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что решение о его будущем в клубе будет принято после финала Кубка Англии.

"Я думаю, что собрание совета директоров пройдет после финала", - цитирует Венгера "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.

Решение примет совет директоров "Арсенала" после встречи на "Уэмбли", в котором "Арсенал" сыграет с "Челси". Финал Кубка Англии пройдет 27 мая.

Газета.ru
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 14:56
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:11) #
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очень надеюсь, что кубок возьмет венгер - потому что так больше клубов за год останутся с титулами и не будет четкого доменирования...
а так, по логике выиграет челси...
Регистрация: 27.01.2017
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