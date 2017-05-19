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Будущее Арсена Венгера в "Арсенале" решится после финала Кубка Англии
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что решение о его будущем в клубе будет принято после финала Кубка Англии.
"Я думаю, что собрание совета директоров пройдет после финала", - цитирует Венгера "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.
Решение примет совет директоров "Арсенала" после встречи на "Уэмбли", в котором "Арсенал" сыграет с "Челси". Финал Кубка Англии пройдет 27 мая.
Газета.ru
"Я думаю, что собрание совета директоров пройдет после финала", - цитирует Венгера "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.
Решение примет совет директоров "Арсенала" после встречи на "Уэмбли", в котором "Арсенал" сыграет с "Челси". Финал Кубка Англии пройдет 27 мая.
Газета.ru
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