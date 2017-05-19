Сердер Сердеров забил свой десятый гол в сезоне за "Славию" (видео)

Нападающий софийской "Славии" Сердер Сердеров забил гол в матч против "Локомотив" Пловдив (3:0) в первом матче плей-офф за право остаться в высшем дивизионе.Для Сердерова этот гол стал 10-м в сезоне. На его счету 9 голов в чемпионате Болгарии и 1 забитый мяч в квалификации Лиги Европы.