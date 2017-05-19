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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР-1970 Владимира Дударенко

На 72-м году жизни скончался бывший нападающий столичного ЦСКА Владимир Дударенко.

"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР-1970 Владимира Дударенко, который открыл счет в золотом матче с "Динамо", – говорится в заявлении армейцев.

Дударенко выступал за ЦСКА с 1967 по 1974 год. Сперва он играл за львовский СКА, а затем и тренировал клуб. В составе сборной СССР Дударенко провел два матча.

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР-1970 Владимира Дударенко
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:23
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