Сергей Собянин: в Москве на Кубке конфедераций ожидается около 70 тысяч болельщиков

Порядка 70 тысяч болельщиков ожидает Москва на Кубке конфедераций, заявил мэр города Сергей Собянин."На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч", - сказал Собянин, отметив, что Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в Москву составляет порядка миллиона людей."Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы - музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители", - добавил мэр.