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Сергей Собянин: в Москве на Кубке конфедераций ожидается около 70 тысяч болельщиков
Порядка 70 тысяч болельщиков ожидает Москва на Кубке конфедераций, заявил мэр города Сергей Собянин.
"На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч", - сказал Собянин, отметив, что Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в Москву составляет порядка миллиона людей.
"Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы - музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители", - добавил мэр.
Р-Спорт
"На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч", - сказал Собянин, отметив, что Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в Москву составляет порядка миллиона людей.
"Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы - музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители", - добавил мэр.
Р-Спорт
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