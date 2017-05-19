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Виктор Гончаренко: на арене ЦСКА суперфутбольный антураж
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал интервью для пресс-служба армейцев к матчу ПФК ЦСКА - "Анжи".
- ЦСКА этой весной очень хорошо выступал на выезде — победил в Грозном, Уфе и Перми, сыграл вничью в Краснодаре при серьёзном игровом преимуществе. В чём секрет столь успешной игры вне родных стен?
- Команда такого уровня не должна делить матчи на домашние и выездные. Где бы ни выступал ПФК ЦСКА, существует футбольное поле размером 105 на 68 метров, нужно выходить и добиваться результата. Безусловно, мы учитываем, что те же «Уфа» и «Амкар» принимают соперников на искусственных полях, но и у нас есть соответствующий тренировочный газон, чтобы к этому подготовиться. Разница может быть только в антураже. На нашей домашней арене его вполне можно назвать суперфутбольным. Мы привыкли к родному стадиону, к поддержке болельщиков, которые мотивируют команду уже в тот момент, когда она выходит на разминку.
- В конце апреля команда провела на армейской арене два столичных дерби в течение четырёх дней. Сначала был повержен "Локомотив", которому ПФК ЦСКА забил четыре безответных мяча.
- В этот день многое сложилось так, как нам было нужно. Подошли к матчу в очень хорошем состоянии, сумели проявить свои сильные стороны, и в то же время сделали так, чтобы нейтрализовать главные козыри "Локомотива". Команда полностью реализовала план на игру, понимая, как надо атаковать и защищаться именно против конкретного противника. Забили один мяч, потом - другой, после чего раскрепостились и провели ещё немало острых атак.
— Весьма любопытный факт: в команде образца нынешнего сезона нет явного бомбардира. Вот и "Локомотиву" забивали четыре разных футболиста.
— Здесь есть как плюсы, так и минусы. Обратите внимание, практически в каждой команде присутствует главный снайпер. В "Краснодаре" — Фёдор Смолов, в "Спартаке" — Промес, в "Зените" — Артём Дзюба и так далее. Вполне вероятно, будь у нас в составе стабильно играющий форвард уровня Сейду Думбия или Ахмеда Мусы, результативность команды, скорее всего, была бы выше. Впрочем, это опять же всего лишь предположение. В нынешней ситуации очень важно, как мы действуем в позиционном нападении, насколько грамотно распределяем роли и выводим игроков на ударные позиции. На мой взгляд, нам это вполне неплохо удается.
ПФК ЦСКА
- ЦСКА этой весной очень хорошо выступал на выезде — победил в Грозном, Уфе и Перми, сыграл вничью в Краснодаре при серьёзном игровом преимуществе. В чём секрет столь успешной игры вне родных стен?
- Команда такого уровня не должна делить матчи на домашние и выездные. Где бы ни выступал ПФК ЦСКА, существует футбольное поле размером 105 на 68 метров, нужно выходить и добиваться результата. Безусловно, мы учитываем, что те же «Уфа» и «Амкар» принимают соперников на искусственных полях, но и у нас есть соответствующий тренировочный газон, чтобы к этому подготовиться. Разница может быть только в антураже. На нашей домашней арене его вполне можно назвать суперфутбольным. Мы привыкли к родному стадиону, к поддержке болельщиков, которые мотивируют команду уже в тот момент, когда она выходит на разминку.
- В конце апреля команда провела на армейской арене два столичных дерби в течение четырёх дней. Сначала был повержен "Локомотив", которому ПФК ЦСКА забил четыре безответных мяча.
- В этот день многое сложилось так, как нам было нужно. Подошли к матчу в очень хорошем состоянии, сумели проявить свои сильные стороны, и в то же время сделали так, чтобы нейтрализовать главные козыри "Локомотива". Команда полностью реализовала план на игру, понимая, как надо атаковать и защищаться именно против конкретного противника. Забили один мяч, потом - другой, после чего раскрепостились и провели ещё немало острых атак.
— Весьма любопытный факт: в команде образца нынешнего сезона нет явного бомбардира. Вот и "Локомотиву" забивали четыре разных футболиста.
— Здесь есть как плюсы, так и минусы. Обратите внимание, практически в каждой команде присутствует главный снайпер. В "Краснодаре" — Фёдор Смолов, в "Спартаке" — Промес, в "Зените" — Артём Дзюба и так далее. Вполне вероятно, будь у нас в составе стабильно играющий форвард уровня Сейду Думбия или Ахмеда Мусы, результативность команды, скорее всего, была бы выше. Впрочем, это опять же всего лишь предположение. В нынешней ситуации очень важно, как мы действуем в позиционном нападении, насколько грамотно распределяем роли и выводим игроков на ударные позиции. На мой взгляд, нам это вполне неплохо удается.
ПФК ЦСКА
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