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Превью. 38 тур. ФНЛ
Последний тур ФНЛ даст ответы на оставшиеся вопросы. Кто вылетит во второй дивизион и окажется в четвёрке сильнейших?
"СКА-Хабаровск" – "Тамбов"
Центральная встреча тура. Победитель поединка займёт четвертую позицию и окажется участником переходных матчей за право оказаться в РФПЛ. Кто ещё в начале весны мог представить, что в четвёрке сильнейших окажется "Тамбов"? Думаю, что только их верные поклонники. Пять побед в последних шести матчах позволили "горожанам" стать по-настоящему открытием этого сезона ФНЛ. И если бы не ничья в Нижнекамске в последнем туре, то шансов у гостей этой встречи было бы ещё больше.
"Нефтехимик" – "Енисей"
Нижнекамцы в 18 домашних играх имеют следующие показатели: +4,=5,-9,12:19. В первых двух домашних играх второго этапа нефтехимики одержали победы, а вот в остальных пяти сумели добыть только две ничьи. У сибиряков в играх на выезде итоги таковы: +7,=4,-7,25:23, однако по весне "львы" в гостях не так убедительны. В 6 встречах у них только две победы и ничья, но и таких достижений хватило, чтобы после 37 тура находиться на 3-ем месте.
"Тюмень" – "Динамо-Москва"
В очном противостоянии Мамтов и Панченко решат, кто из них лучший бомбардир ФНЛ. Напомню, что в первом круге москвичи были сильнее, одержав победу со счётом 3:0, а Панченко оформил дубль.
"Сибирь" – "Спартак-2"
Поражение "Сибири" приведет к ее вылету из ФНЛ. "Спартак-2" уже и так показал себя в лучших красках, но команда априори играет ради красивого футбола и того, чтобы показать себя. Поэтому у новосибирцев могут возникнуть проблемы. К тому же, за два сезона, они ни разу не смогли обыграть "Спартак-2", даже более того, "Сибирь" не забила в ворота своего сегодняшнего соперника ни одного мяча.
"Мордовия" – "Луч-Энергия"
Саранск собирается спастись и остаться в ФНЛ. В прошлом туре это желание вылилось в три мяча в первом тайме в ворота "Спартака-Нальчика". Да, вторая половина встречи была проиграла 1:0, но результат в пользу "Мордовии" позволил им оказаться чуть выше зоны вылета. А это значит, что их победа в этом туре оставит их во втором по значимости дивизионе страны. В первом круге саранский клуб неожиданно на тот момент проиграл "Лучу-Энергии". Матч состоялся в рамках первого тура, казалось, что Дмитрий Черышев ещё не притёрся к коллективу, но беды "Мордовии" были только впереди. Круг замкнётся уже сегодня.
"Кубань" – "Спартак-Нальчик"
Поражение "Спартака-Нальчика" приведет к его вылету. Победа с вероятностью в 90% также приведёт к вылету. Шансы у кабардино-балкарской команды только теоретические.
"Сокол", "Балтика", "Сибирь" и "Мордовия" не должны выигрывать. Согласитесь, что исход маловероятный с учётом того, что два из четырёх названных клубов будут играть с соперником, которому уже ничего не нужно.
"Сокол" – "Зенит-2"
Ещё одна встреча, где вопрос кому отправляться во второй дивизион решится на месте. Поражение "Сокола" приводит к его вылету. Победа саратовского клуба заставит их смотреть на матчи конкурентов. Для спасения хозяевам кроме своих трёх очков нужно: поражение или ничья двух из четырёх клубов "Балтики","Сибири", " Мордовии" или "Луча-Энергии". По причине того, что последние двое играют между собой, то для успеха "Соколу" будет достаточно потери очков от "Балтики" или от "Сибири".
"Шинник" – "Балтика"
Ещё одна встреча в 14:00, которая прольёт свет на участников ФНЛ будущего сезона. Во второй части первенства "Балтика" предприняла настоящий рывок, сумев вступить в борьбу за "место под солнцем". Игорь Черевченко и его команда одержали шесть побед, в то время, как в первом круге "Балтика" лишь дважды выходила победителем матча. На сей раз калининградцам предстоит надеяться не только на себя.
"Химки" – "Тосно"
Долгое время у "лесников" было только одно поражение в гостях, полученное в Хабаровске, но недавно они проявили неуважение к сопернику, и приехали в Тамбов после "гулянки" неподготовленные к игре, в результате 0:3, и щелчок по самолюбию. Думаю, второй такой оплеухи они не пропустят.
"Факел" – "Волгарь"
Этот матч можно было бы также назвать тренировочным, но в нём команды могут изменить своё месторасположение в турнирной таблице. "Факел", победив, может занять 7 место, не выше, так как в личных встречах уступает и "Тамбову" и второму "Спартаку", проиграв, может опуститься на 10-е место.
"СКА-Хабаровск" – "Тамбов"
Центральная встреча тура. Победитель поединка займёт четвертую позицию и окажется участником переходных матчей за право оказаться в РФПЛ. Кто ещё в начале весны мог представить, что в четвёрке сильнейших окажется "Тамбов"? Думаю, что только их верные поклонники. Пять побед в последних шести матчах позволили "горожанам" стать по-настоящему открытием этого сезона ФНЛ. И если бы не ничья в Нижнекамске в последнем туре, то шансов у гостей этой встречи было бы ещё больше.
"Нефтехимик" – "Енисей"
Нижнекамцы в 18 домашних играх имеют следующие показатели: +4,=5,-9,12:19. В первых двух домашних играх второго этапа нефтехимики одержали победы, а вот в остальных пяти сумели добыть только две ничьи. У сибиряков в играх на выезде итоги таковы: +7,=4,-7,25:23, однако по весне "львы" в гостях не так убедительны. В 6 встречах у них только две победы и ничья, но и таких достижений хватило, чтобы после 37 тура находиться на 3-ем месте.
"Тюмень" – "Динамо-Москва"
В очном противостоянии Мамтов и Панченко решат, кто из них лучший бомбардир ФНЛ. Напомню, что в первом круге москвичи были сильнее, одержав победу со счётом 3:0, а Панченко оформил дубль.
"Сибирь" – "Спартак-2"
Поражение "Сибири" приведет к ее вылету из ФНЛ. "Спартак-2" уже и так показал себя в лучших красках, но команда априори играет ради красивого футбола и того, чтобы показать себя. Поэтому у новосибирцев могут возникнуть проблемы. К тому же, за два сезона, они ни разу не смогли обыграть "Спартак-2", даже более того, "Сибирь" не забила в ворота своего сегодняшнего соперника ни одного мяча.
"Мордовия" – "Луч-Энергия"
Саранск собирается спастись и остаться в ФНЛ. В прошлом туре это желание вылилось в три мяча в первом тайме в ворота "Спартака-Нальчика". Да, вторая половина встречи была проиграла 1:0, но результат в пользу "Мордовии" позволил им оказаться чуть выше зоны вылета. А это значит, что их победа в этом туре оставит их во втором по значимости дивизионе страны. В первом круге саранский клуб неожиданно на тот момент проиграл "Лучу-Энергии". Матч состоялся в рамках первого тура, казалось, что Дмитрий Черышев ещё не притёрся к коллективу, но беды "Мордовии" были только впереди. Круг замкнётся уже сегодня.
"Кубань" – "Спартак-Нальчик"
Поражение "Спартака-Нальчика" приведет к его вылету. Победа с вероятностью в 90% также приведёт к вылету. Шансы у кабардино-балкарской команды только теоретические.
"Сокол", "Балтика", "Сибирь" и "Мордовия" не должны выигрывать. Согласитесь, что исход маловероятный с учётом того, что два из четырёх названных клубов будут играть с соперником, которому уже ничего не нужно.
"Сокол" – "Зенит-2"
Ещё одна встреча, где вопрос кому отправляться во второй дивизион решится на месте. Поражение "Сокола" приводит к его вылету. Победа саратовского клуба заставит их смотреть на матчи конкурентов. Для спасения хозяевам кроме своих трёх очков нужно: поражение или ничья двух из четырёх клубов "Балтики","Сибири", " Мордовии" или "Луча-Энергии". По причине того, что последние двое играют между собой, то для успеха "Соколу" будет достаточно потери очков от "Балтики" или от "Сибири".
"Шинник" – "Балтика"
Ещё одна встреча в 14:00, которая прольёт свет на участников ФНЛ будущего сезона. Во второй части первенства "Балтика" предприняла настоящий рывок, сумев вступить в борьбу за "место под солнцем". Игорь Черевченко и его команда одержали шесть побед, в то время, как в первом круге "Балтика" лишь дважды выходила победителем матча. На сей раз калининградцам предстоит надеяться не только на себя.
"Химки" – "Тосно"
Долгое время у "лесников" было только одно поражение в гостях, полученное в Хабаровске, но недавно они проявили неуважение к сопернику, и приехали в Тамбов после "гулянки" неподготовленные к игре, в результате 0:3, и щелчок по самолюбию. Думаю, второй такой оплеухи они не пропустят.
"Факел" – "Волгарь"
Этот матч можно было бы также назвать тренировочным, но в нём команды могут изменить своё месторасположение в турнирной таблице. "Факел", победив, может занять 7 место, не выше, так как в личных встречах уступает и "Тамбову" и второму "Спартаку", проиграв, может опуститься на 10-е место.
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