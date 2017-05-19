"Ювентус" интересуется форвардом "Сампдории"

Нападающий "Сампдории" Патрик Шик может перейти в "Ювентус", сообщает Football Italia.Руководство туринцев уже договорилось с самим игроком и теперь предстоят переговоры с руководством генуэзцев. Отметим, что сумма отступных за 21-летнего нападающего составляет 25 миллионов евро.