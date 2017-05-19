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Курт Зума может перейти в "Марсель"

Защитник "Челси" Курт Зума может вернуться в чемпионат Франции, передает L'Equipe.

В услугах футболиста заинтересован "Марсель". Ранее сообщалось, что "Валенсия" также не против пригласить французского игрока "аристократов".
Теги: Марсель Челси Трансферы
Сегодня, 20:02
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