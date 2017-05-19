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Рашид Рахимов: Олег Кононов возглавит "Терек"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов подтвердил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона, должность займет Олег Кононов.

"У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой.

Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в "Тереке" у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше - посмотрим", - цитирует Рахимова ТАСС.
Теги: Рахимов Терек Кононов
Сегодня, 21:18
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12
(3)
№12 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Рахимову. В любом случае, он не пропадет.
Регистрация: 11.06.2016
№11 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Зенит меняет тренера.
Терек меняет.
Краснодар меняет.
Локо меняет.
Ростов меняет.
Рубин меняет.
ЦСКА поменяет в августе .

Что Спартак-то животворящий делает. Во как всем захотелось.


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№10 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:24) #
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online

А вообще ему просто западло тренировать команду под названием ахмат...
Регистрация: 15.05.2017
№9 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Макс(За коней)89
ЦСКА нашел своего тренера,а вот спартак в следующем сезоне РПЛ поменяет на ПФЛ

с Анжи увидим кого он нашел,тренера или физрука
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Макс(За коней)89 (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
ЦСКА нашел своего тренера,а вот спартак в следующем сезоне РПЛ поменяет на ПФЛ
Регистрация: 2.10.2016
№7 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (1)
online

афанасий,
Твоя правда.
Я если честно в основном имел ввиду Динамо, знаешь там руководство не очень адекватное, сегодня устраивает-завтра нет (первые 3-4 тура посмотрят,а там все может быть)
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (4)

Зенит меняет тренера.
Терек меняет.
Краснодар меняет.
Локо меняет.
Ростов меняет.
Рубин меняет.
ЦСКА поменяет в августе .


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Точка Невозврата
или у кого-то из новичков ПЛ

это у кого же?
Калитвенцева из Динамо? у него проблем не было по заниманию 1 места.
Или Парфенова из Тосно? Тосно решило свои задачи блестяще.
Или Тихонова из Енисея? Если конечн оже Енисей пройдет стыки


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Точка Невозврата
О как!!!
Рашиду Маматкуловичу здоровья и удачи!!!
Не исключаю появления в Уфе,вместо Семака,или у кого-то из новичков ПЛ

Вполне вероятно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (11)
online

Спасибо Рашид за то что ускорил чемпионство Спартака и нагнул зенит!
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 21:24) #
  • +7
  •  (9)
online

О как!!!
Рашиду Маматкуловичу здоровья и удачи!!!
Не исключаю появления в Уфе,вместо Семака,или у кого-то из новичков ПЛ
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
а в случае выхода в ЛЕ ?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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