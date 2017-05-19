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Жулиано вызван в сборную Бразилии
Тренерский штаб сборной Бразилии огласил список игроков на ближайшие товарищеские игры против Аргентины и Австралии, сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.
Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика», Португалия);
Защитники: Давид Луис («Челси», Англия), Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Жемерсон («Монако», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тьяго Силва («ПСЖ», Франция), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Рафинья («Бавария», Германия);
Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Жулиано («Зенит», Россия), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Родригиньо («Коринтианс»), Виллиан («Челси», Англия);
Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифи»), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтёр», Украина).
Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика», Португалия);
Защитники: Давид Луис («Челси», Англия), Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Жемерсон («Монако», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тьяго Силва («ПСЖ», Франция), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Рафинья («Бавария», Германия);
Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Жулиано («Зенит», Россия), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Родригиньо («Коринтианс»), Виллиан («Челси», Англия);
Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифи»), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтёр», Украина).
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