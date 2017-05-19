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Жулиано вызван в сборную Бразилии

Тренерский штаб сборной Бразилии огласил список игроков на ближайшие товарищеские игры против Аргентины и Австралии, сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика», Португалия);

Защитники: Давид Луис («Челси», Англия), Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Жемерсон («Монако», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тьяго Силва («ПСЖ», Франция), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Рафинья («Бавария», Германия);

Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Жулиано («Зенит», Россия), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Родригиньо («Коринтианс»), Виллиан («Челси», Англия);

Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифи»), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтёр», Украина).
Теги: Жулиано Сборная Бразилии
Сегодня, 21:25
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:01) #
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  •  (2)

мда, мельчают бразилы..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С такой игрой, что Жулик показывает весной, делать ему в сборной нечего....
Регистрация: 3.12.2016
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