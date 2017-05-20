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Защитник "Спартака-2" Иван Хомуха успешно перенес операцию

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал об операции защитнику "Спартака-2" Ивану Хомухе.

"Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А.А. как всегда на высоте. Ваню через четыре месяца увидите на поле!" - написал Вартапетов в твиттере.

У Хомухи был перелом ноги, который он получил в матче 37-го тура ФНЛ с "Химками" (4:0) 14 мая.
Теги: Спартак-2
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:42) #
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Здоровья парню и скорейшего возвращения!
Регистрация: 20.03.2017
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