Защитник "Спартака-2" Иван Хомуха успешно перенес операцию

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал об операции защитнику "Спартака-2" Ивану Хомухе."Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А.А. как всегда на высоте. Ваню через четыре месяца увидите на поле!" - написал Вартапетов в твиттере.У Хомухи был перелом ноги, который он получил в матче 37-го тура ФНЛ с "Химками" (4:0) 14 мая.