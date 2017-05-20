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Основной акционер "Арсенала" отказался продать клуб Алишеру Усманову

Американский миллиардер Стэн Кронке отказался продавать российскому бизнесмену Алишеру Усманову свой пакет акций лондонского "Арсенала", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Mirror.

В пятницу СМИ сообщили, что Алишер Усманов, которому принадлежит около 30% акций "Арсенала", предложил другому акционеру Стэну Кронке (владеет 67% акций клуба) продать его долю за 1,3 миллиарда долларов.

По данным британского издания, Кронке сообщил Усманову, что клуб не продается. При этом утверждается, что представители российского бизнесмена отказались комментировать данную информацию.
Теги: Арсенал
Сегодня, 11:14
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6
(3)
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Единственное, что могу сказать, Ростов достоин хорошего спонсора.
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (3)

Стэн Кронке
никто, кронке нас! smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 11:44) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Jana Kazak
Зачем ему Арсенал, купил бы условный Ростов и вперёд выигрывать ЛЧ и выращивать звезд на продажу.

Когда на телеправах в рфпл условный Ростов будет зарабатывать примерно как условный лестер в англии - тогда это возможно. То есть никогда.
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 11:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Зачем ему Арсенал, купил бы условный Ростов и вперёд выигрывать ЛЧ и выращивать звезд на продажу.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 11:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А я то увидивился что это в Туле не соглашаются
Регистрация: 22.03.2014
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (1)

Пусть Арсенал Тула покупает.
Регистрация: 28.05.2014
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