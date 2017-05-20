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Давид Луис потратил около 1 млн фунтов на подарки игрокам "Челси", Конте и Абрамовичу

Защитник "Челси" Давид Луис потратил около 1 млн фунтов стерлингов на подарки для одноклубников в честь завоевания чемпионства в сезоне-2016/17, информирует The Telegraph.

Сообщается, что Луис подарил всем игрокам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу клуба Роману Абрамовичу браслеты-гаджеты Senturion для дистанционного управления автомобилем. Стоимость каждого оценивается в 38 тысячи фунтов.

Для Романа Абрамовича был заказан более дорогой вариант, выполненный из остатков метеорита возрастом 4,9 млрд лет.
Теги: Давид Луис Челси
Сегодня, 11:27
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:59) #
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Лизнул так лизнул....на новый котракт ..
Регистрация: 22.11.2014
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