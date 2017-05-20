Давид Луис потратил около 1 млн фунтов на подарки игрокам "Челси", Конте и Абрамовичу

Защитник "Челси" Давид Луис потратил около 1 млн фунтов стерлингов на подарки для одноклубников в честь завоевания чемпионства в сезоне-2016/17, информирует The Telegraph.Сообщается, что Луис подарил всем игрокам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу клуба Роману Абрамовичу браслеты-гаджеты Senturion для дистанционного управления автомобилем. Стоимость каждого оценивается в 38 тысячи фунтов.Для Романа Абрамовича был заказан более дорогой вариант, выполненный из остатков метеорита возрастом 4,9 млрд лет.