Мауро Икарди плучил вызов в сборную Аргентины

Сборная Аргентины объявила состав на товарищеские матчи против Бразилии (9 июня, Мельбурн) и Сингапура (13 июня, Сингапур).В состав включен форвард "Интера" Мауро Икарди, который не вызывался при главном тренере Эдгардо Баусе.Полностью список игроков выглядит так:: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»): Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»): Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»): Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).