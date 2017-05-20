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Мауро Икарди плучил вызов в сборную Аргентины

Сборная Аргентины объявила состав на товарищеские матчи против Бразилии (9 июня, Мельбурн) и Сингапура (13 июня, Сингапур).

В состав включен форвард "Интера" Мауро Икарди, который не вызывался при главном тренере Эдгардо Баусе.

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)

Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»)

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»)

Нападающие: Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 11:47
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