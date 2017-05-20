Гол Халка помог выиграть "Шанхаю СИПГ" в дерби

В матче 10-го тура чемпионата Китая "Шанхай Шэньхуа" потерпел домашнее поражение от "Шанхая СИПГ".Победный гол на 89-й минуте забил нападающий гостей Халк. У хозяев отличился экс-нападающий "Рубина" Обафеми Мартинс.Чемпионат Китая. 10-й тур"Шанхай Шэньхуа" - "Шанхай СИПГ" - 1:3Голы: Мартинс, 45 – У Лэй, 36. Халк, 89. Ли, 90 (в свои ворота)