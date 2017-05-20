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Гол Халка помог выиграть "Шанхаю СИПГ" в дерби

В матче 10-го тура чемпионата Китая "Шанхай Шэньхуа" потерпел домашнее поражение от "Шанхая СИПГ".

Победный гол на 89-й минуте забил нападающий гостей Халк. У хозяев отличился экс-нападающий "Рубина" Обафеми Мартинс.

Чемпионат Китая. 10-й тур

"Шанхай Шэньхуа" - "Шанхай СИПГ" - 1:3

Голы: Мартинс, 45 – У Лэй, 36. Халк, 89. Ли, 90 (в свои ворота)
Теги: Халк
Сегодня, 12:37
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