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Артем Ребров: Дзюба поздравил с чемпионством, а фанатов мы с ним не обсуждаем

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба поздравил его с чемпионством.

– Как относятся в "Спартаке" к Дзюбе?

– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

– Дзюба поздравил вас с чемпионством?

– Да.

– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу, - передает слова Реброва "СЭ".
Теги: Ребров Дзюба Спартак
Сегодня, 12:48
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12
(1)
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:35) #
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online

Цитата: Blessing
Сидит сейчас Ребров и думает, стать мне лучшим или не стать?

здесь думать бесполезно, нужна особая сила духа

Цитата: syamtomov
я , например, не увидел.

на тебе свет клином не сошелся
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:28) #
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online

Цитата: 4 звезды
Глушаков наш капитан- тонко потъепнул шлюбу

Никакой "тонкости" в ответе Глушакова на вопрос о том, поздравил ли Дзюба с чемпионством или нет, я , например, не увидел.
Может быть, покажешь и расскажешь, ГДЕ эта "тонкость"? flushed

По мне так обычное получение корреспондентом информации в ходе интервью:
" - Поздравил Дзюба?
- Нет, не поздравил".

И ВСЁ!
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:26) #
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online

Глушаков наш капитан- тонко потъепнул шлюбу

Цитата: syamtomov
Поясни.

о шлюбе или плохо или никак
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
вот поэтому ребров и не лучший

Точно. confused
Раз причина обозначена, её можно в миг исправить, чтобы стать лучшим.
Сидит сейчас Ребров и думает, стать мне лучшим или не стать?? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: 4 звезды
вот поэтому ребров и не лучший

flushed
Поясни.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (4)
online

вот поэтому ребров и не лучший
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Спартак-навсегда
О двоих не слышу, а хотелось бы... Что по поводу нашей победы говорят Дикань и Войцех?

Кстати - ДА!
Лучше бы эти КореШ Шпонденты Ру Фу не интервью Леонида Арнольдовича и Массимо Карреры по четыре дня "по чайной ложке" в новостную ленту выкладывали, а нашли бы этих двух и поговорили с ними "по-поводу".
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 13:09) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О двоих не слышу, а хотелось бы... Что по поводу нашей победы говорят Дикань и Войцех?


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (4)

Пусть хоть каждый день поздравляет - а обратно не возьмут stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:58) #
  • +4
  •  (4)
online

Ну и хорошо, что у Реброва с Дзюбой сохранились нормальные приятельские отношения.

А что касается отношения болел и фанатов КБ к Полену, так здесь - полное неприятие последнего из-за его "искромётного юмора" в отношении "Спартака", и это неприятие, думаю, сохраниться до окончания Артёмом своей игроцкой карьеры.
Да и потом будут ещё до-о-о-олго помнить.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Чегось? Это кто тут ноет? smile
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 12:50) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну вот,а то Глушаков прям разнылся что его Дзюба не поздравил grinning



Регистрация: 4.08.2016
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