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СМИ: Арсен Венгер останется в "Арсенале", но в клубе произойдут структурные изменения

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер останется в команде еще на два сезона, при этом в клубе произойдут структурные изменения, передает The Telegraph.

Лондонский клуб рассматривает разные варианты по изменению структуры клуба. Так, существует вероятность приглашения специалиста, который будет заниматься долгосрочным планированием команды.
Теги: Арсенал Венгер
Сегодня, 12:59
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