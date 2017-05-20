СМИ: Арсен Венгер останется в "Арсенале", но в клубе произойдут структурные изменения

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер останется в команде еще на два сезона, при этом в клубе произойдут структурные изменения, передает The Telegraph.Лондонский клуб рассматривает разные варианты по изменению структуры клуба. Так, существует вероятность приглашения специалиста, который будет заниматься долгосрочным планированием команды.