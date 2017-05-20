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Артем Ребров: в "Спартак" пришел настоящий мужик с вот такими ...
Вратарь "Спартака" Артем Ребров вспомнил о начале работы с главным тренером Массимо Каррерой.
– Каррера часто вспоминает самый первый разговор с командой. У вас он хорошо отложился в памяти?
– Да, но, наверное, подводочек было несколько. Сначала – на первой тренировке на поле. Массимо сказал: "Я хочу побеждать. Может, меня завтра отсюда и уберут, но ближайший матч я хочу выиграть с вами. А там посмотрим, как все сложится". Второй разговор – когда он уже говорил о команде: "Я буду вас защищать. Если сидим сейчас здесь, на базе, в такие моменты скажу все, что думаю. А на публике всегда буду вас защищать". И сезон показал, что он всегда был за нас, ни разу мы не услышали от него плохого слова за спиной. Футболисты, кстати, это чувствуют. Поэтому мы и пошли за ним. Поняли, что пришел настоящий мужик вот с такими... Который, если что, возьмет удар на себя.
– "Он всегда за нас" – что это значит? Перед кем он защищает игроков?
– В первую очередь, перед болельщиками. Перед окружением. Перед специалистами, которые говорили: "Да что это в "Спартаке" за вратари? Что за защитники?". А в этом сезоне вдруг выяснилось: и голкиперы у нас неплохие, и полузащитники голы забивают. И все сразу стало нормально. Ребята все это чувствовали. Массимо готов всех за нас грызть, что очень важно. Если бы мы это не ощущали, ничего бы не получилось.
– Получается, и его отказ от пресс-конференции после матча с "Томью" – из того же разряда?
– Каррера с нами потом объяснился, мы поняли, что случилось. Это ведь были огромные нервы, в матче ни в коем случае нельзя было терять очки. Одна ошибка при счете 1:0 – и все могло повернуться по-другому. Естественно, он очень переживал, эмоциональное напряжение зашкаливало.
– По ходу этой саги, когда с Бердыевым все еще шли переговоры, из команды поступали позитивные сигналы: футболисты довольны работой с Каррерой. Ведущие игроки говорили руководству, мол, давайте попробуем его оставить?
– Была такая информация. Наверное, она больше шла от Глушакова, Боккетти и некоторых других полевых футболистов. Тем более для Массимо все вокруг было в новинку, и ему нужно было как можно больше разговаривать с игроками. Я мог что-то передать через тренера вратарей, а Глушаков часто общался напрямую. И в итоге сказал: "Давайте его попробуем оставить. А почему нет? Все же у него получается, он будет за нас". Такой сигнал действительно поступал.
Но не было никаких собраний, просто сначала кто-то обсудил в одном кругу, потом в другом кругу, и наверх это само собой пошло, кто-то передал. Команда была позитивно настроена к Массимо. Однако мы ничего не решали. Можно опять говорить про ОПГ "Ромашку", но мы не могли сказать: "Бердыева не берем, оставляем Массимо". Максимум – это высказать пожелание.
СЭ
– Каррера часто вспоминает самый первый разговор с командой. У вас он хорошо отложился в памяти?
– Да, но, наверное, подводочек было несколько. Сначала – на первой тренировке на поле. Массимо сказал: "Я хочу побеждать. Может, меня завтра отсюда и уберут, но ближайший матч я хочу выиграть с вами. А там посмотрим, как все сложится". Второй разговор – когда он уже говорил о команде: "Я буду вас защищать. Если сидим сейчас здесь, на базе, в такие моменты скажу все, что думаю. А на публике всегда буду вас защищать". И сезон показал, что он всегда был за нас, ни разу мы не услышали от него плохого слова за спиной. Футболисты, кстати, это чувствуют. Поэтому мы и пошли за ним. Поняли, что пришел настоящий мужик вот с такими... Который, если что, возьмет удар на себя.
– "Он всегда за нас" – что это значит? Перед кем он защищает игроков?
– В первую очередь, перед болельщиками. Перед окружением. Перед специалистами, которые говорили: "Да что это в "Спартаке" за вратари? Что за защитники?". А в этом сезоне вдруг выяснилось: и голкиперы у нас неплохие, и полузащитники голы забивают. И все сразу стало нормально. Ребята все это чувствовали. Массимо готов всех за нас грызть, что очень важно. Если бы мы это не ощущали, ничего бы не получилось.
– Получается, и его отказ от пресс-конференции после матча с "Томью" – из того же разряда?
– Каррера с нами потом объяснился, мы поняли, что случилось. Это ведь были огромные нервы, в матче ни в коем случае нельзя было терять очки. Одна ошибка при счете 1:0 – и все могло повернуться по-другому. Естественно, он очень переживал, эмоциональное напряжение зашкаливало.
– По ходу этой саги, когда с Бердыевым все еще шли переговоры, из команды поступали позитивные сигналы: футболисты довольны работой с Каррерой. Ведущие игроки говорили руководству, мол, давайте попробуем его оставить?
– Была такая информация. Наверное, она больше шла от Глушакова, Боккетти и некоторых других полевых футболистов. Тем более для Массимо все вокруг было в новинку, и ему нужно было как можно больше разговаривать с игроками. Я мог что-то передать через тренера вратарей, а Глушаков часто общался напрямую. И в итоге сказал: "Давайте его попробуем оставить. А почему нет? Все же у него получается, он будет за нас". Такой сигнал действительно поступал.
Но не было никаких собраний, просто сначала кто-то обсудил в одном кругу, потом в другом кругу, и наверх это само собой пошло, кто-то передал. Команда была позитивно настроена к Массимо. Однако мы ничего не решали. Можно опять говорить про ОПГ "Ромашку", но мы не могли сказать: "Бердыева не берем, оставляем Массимо". Максимум – это высказать пожелание.
СЭ
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