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"Оренбург" одержал победу над "Ростовом" в молодежном чемпионате

В матче 30-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" в гостях проиграл "Оренбургу".

Молодежное первенство. 30 тур

"Оренбург" - "Ростов" - 2:0

Голы: Макаров, 11, 43

"Оренбург": Абакумов, Кайков, Криворучко, Прилепин, Хайбуллин (Иванов, 86), Померко (Пикин, 88), Ефремов (Кукушкин, 60), Габулов (Митренко, 59), Козлов (Алтышев, 68), Макаров (Матвейчук, 81), Рудаков (Иванов, 89)

"Ростов": Ермаков, Христис, Ковалёв (Киряков, 70), Сорокин, Тананеев, Соболь, Забродин (Скрынник, 75), Нескоромный, Карнута (Дулаев, 42), Сиденко, Соловьёв

Предупреждения: Хайбуллин, 25, Забродин, 63, Соловьёв, 90.
Теги: Оренбург Ростов
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