Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:23
Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (30)
Константин Сарсания: админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но они стали чемпионами не из-за него (30)
09:45
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах (3)
Попадёт ли "Арсенал" в четвёрку, станет ли "Реал" чемпионом и другие интриги последних туров в европейских топ-чемпионатах (3)
"Оренбург" одержал победу над "Ростовом" в молодежном чемпионате
В матче 30-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" в гостях проиграл "Оренбургу".
Молодежное первенство. 30 тур
"Оренбург" - "Ростов" - 2:0
Голы: Макаров, 11, 43
"Оренбург": Абакумов, Кайков, Криворучко, Прилепин, Хайбуллин (Иванов, 86), Померко (Пикин, 88), Ефремов (Кукушкин, 60), Габулов (Митренко, 59), Козлов (Алтышев, 68), Макаров (Матвейчук, 81), Рудаков (Иванов, 89)
"Ростов": Ермаков, Христис, Ковалёв (Киряков, 70), Сорокин, Тананеев, Соболь, Забродин (Скрынник, 75), Нескоромный, Карнута (Дулаев, 42), Сиденко, Соловьёв
Предупреждения: Хайбуллин, 25, Забродин, 63, Соловьёв, 90.
Молодежное первенство. 30 тур
"Оренбург" - "Ростов" - 2:0
Голы: Макаров, 11, 43
"Оренбург": Абакумов, Кайков, Криворучко, Прилепин, Хайбуллин (Иванов, 86), Померко (Пикин, 88), Ефремов (Кукушкин, 60), Габулов (Митренко, 59), Козлов (Алтышев, 68), Макаров (Матвейчук, 81), Рудаков (Иванов, 89)
"Ростов": Ермаков, Христис, Ковалёв (Киряков, 70), Сорокин, Тананеев, Соболь, Забродин (Скрынник, 75), Нескоромный, Карнута (Дулаев, 42), Сиденко, Соловьёв
Предупреждения: Хайбуллин, 25, Забродин, 63, Соловьёв, 90.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.