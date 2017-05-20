Маурисио Исла: "Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе

Защитник "Кальяри" Маурисио Исла заявил, что "Наполи" демонстрирует самую зрелищную игру в Европе."Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе, Инсинье один из самых сильных игроков против которых мне приходилось играть", - цитирует чилийца Football Italia.