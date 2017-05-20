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Маурисио Исла: "Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе

Защитник "Кальяри" Маурисио Исла заявил, что "Наполи" демонстрирует самую зрелищную игру в Европе.

"Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе, Инсинье один из самых сильных игроков против которых мне приходилось играть", - цитирует чилийца Football Italia.
Теги: Наполи
Сегодня, 16:32
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