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Маурисио Исла: "Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе
Защитник "Кальяри" Маурисио Исла заявил, что "Наполи" демонстрирует самую зрелищную игру в Европе.
"Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе, Инсинье один из самых сильных игроков против которых мне приходилось играть", - цитирует чилийца Football Italia.
"Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе, Инсинье один из самых сильных игроков против которых мне приходилось играть", - цитирует чилийца Football Italia.
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