Эдуардо Бериссо покинет "Сельту"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо оставит свой пост по окончании сезона. 47-летний аргентинец уйдет из клуба после трех лет работы."Спасибо тренеру, который поверил в проект и собрал команду, отлично вписавшуюся в философию клуба. Большое спасибо, Тото", — говорится в сообщении пресс-службы "Сельты".