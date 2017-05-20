Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдуардо Бериссо покинет "Сельту"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо оставит свой пост по окончании сезона. 47-летний аргентинец уйдет из клуба после трех лет работы.

"Спасибо тренеру, который поверил в проект и собрал команду, отлично вписавшуюся в философию клуба. Большое спасибо, Тото", — говорится в сообщении пресс-службы "Сельты".
Теги: Сельта
Сегодня, 17:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.