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Зинедин Зидан: мы заслуживаем победу в чемпионате

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Малаги".

"Мы знаем, чего нам надо добиться. Мы подходим к игре в прекрасной физической форме. Пять лет без побед в чемпионате? Мы знаем, как трудно выиграть. Но мы заслуживаем победу. Мы должны закончить свою работу. В матчах с "Севильей" и "Сельтой" мы испытали трудности, но теперь надо извлечь уроки из ошибок", - передает его слова AS.
Теги: Зидан Реал Малага
Сегодня, 19:55
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№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 20:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вроде как надо набрать всего 1 очко, не?
Регистрация: 26.06.2008
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