Зинедин Зидан: мы заслуживаем победу в чемпионате

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Малаги"."Мы знаем, чего нам надо добиться. Мы подходим к игре в прекрасной физической форме. Пять лет без побед в чемпионате? Мы знаем, как трудно выиграть. Но мы заслуживаем победу. Мы должны закончить свою работу. В матчах с "Севильей" и "Сельтой" мы испытали трудности, но теперь надо извлечь уроки из ошибок", - передает его слова AS.