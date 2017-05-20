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Хави: Рабьо легко впишется в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека ПСЖ Адриена Рабьо в каталонский клуб.

"Считаю, что это был бы хорошим трансфером. Рабьо легко впишется в состав команды. Мы говорим о полноценном футболисте, который имеет большой талант", - цитирует ТMW.
Теги: Барселона Рабиу
Сегодня, 19:56
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:11) #
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Регистрация: 27.07.2016
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