Хави: Рабьо легко впишется в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека ПСЖ Адриена Рабьо в каталонский клуб."Считаю, что это был бы хорошим трансфером. Рабьо легко впишется в состав команды. Мы говорим о полноценном футболисте, который имеет большой талант", - цитирует ТMW.