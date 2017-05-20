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Луис Энрике: главное для нас - это набрать три очка

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился мнением по поводу предстоящего матча "Эйбара".

"Как бы ни сыграл "Реал", главное для нас - это набрать три очка. Если бы это было достаточно для того, чтобы выиграть титул. Во время нашей игры не имеет смысла думать о встрече с "Реалом", - цитирует Энрике AS.
Теги: Энрике Барселона Эйбар
Сегодня, 20:10
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