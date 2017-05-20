Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Славен Билич: в следующем сезоне планируем попасть в восьмерку

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич поделился мнением по поводу выступления команды в следующем сезоне.

"В следующем сезоне есть задача попасть в десятку, но мы планируем оказаться в восьмерке. Это будет тяжело, но в прошлом году вы увидели, что это возможно. У команды должны быть хорошее трансферное окно", - цитирует Билича Sky Sports.
Теги: Вест Хэм Билич
Сегодня, 20:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.