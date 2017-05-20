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Жоэл Перейра: я должен оправдать доверие Моуринью

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Жоэл Каштру Перейра прокомментировал свой вызов в стартовый состав команды на матч против "Кристал Пэлас".

"Жозе сказал мне хорошие слова. Я должен оправдать его доверие. Я хочу вернуть ему хорошие результаты. Надеюсь, что мы таких результатов добьемся", - приводит его слова Sky Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:20
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