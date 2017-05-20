Жоэл Перейра: я должен оправдать доверие Моуринью

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Жоэл Каштру Перейра прокомментировал свой вызов в стартовый состав команды на матч против "Кристал Пэлас"."Жозе сказал мне хорошие слова. Я должен оправдать его доверие. Я хочу вернуть ему хорошие результаты. Надеюсь, что мы таких результатов добьемся", - приводит его слова Sky Sports.