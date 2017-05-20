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"Депортиво" разгромил "Лас-Пальмас"

В матче заключительного тура чемпионата Испании "Депортиво" дома крупно переиграл "Лас-Пальмас" – 3:0.

Чемпионат Испании

38 тур

"Депортиво" - "Лас-Пальмас" 3:0

Голы: Андоне, 4, 29, Хиль, 39

"Депортиво": Руф, Лауреано, Наварро, Аррибас, Альбентоса, Москера, Гильерме (Алекс, 72), Чолак, Хиль, Джон (Морено, 58), Андоне (Файр, 86)

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Симон, Лопеш, Айтами, Бигас (Гарсия, 46), Роке, Эрнан, Виера, Гарсия, Момо (Халилович, 78), Хесе (Кастельяно, 46)

Предупреждения: Наварро, 25, Роке, 38, Хиль, 44, Москера, 48, Эрнан, 51, Чолак, 54, Момо, 54, Эрнан, 79

Удаления: Эрнан, 79
Теги: Депортиво Лас-Пальмас
Вчера, 22:44
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