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Пьер-Эмерик Обамейянг примет решение о своем будущем на следующей неделе

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг заявил, что примет решение о своем будущем не раньше 22 мая.

"Я приму решение на следующей неделе. Пока мне нечего сказать", — цитирует Обамейянга DW.

Обамеянг оформил дубль в домашнем матче заключительного тура немецкой Бундеслиги против "Вердера" (4:3) и тем самым обошел форварда "Баварии"» Роберта Левандовского, который забил 30 голов.

"Газета.ру"
Теги: Обамеянг Боруссия Д
Вчера, 22:55
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