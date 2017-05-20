Пьер-Эмерик Обамейянг примет решение о своем будущем на следующей неделе

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг заявил, что примет решение о своем будущем не раньше 22 мая."Я приму решение на следующей неделе. Пока мне нечего сказать", — цитирует Обамейянга DW.Обамеянг оформил дубль в домашнем матче заключительного тура немецкой Бундеслиги против "Вердера" (4:3) и тем самым обошел форварда "Баварии"» Роберта Левандовского, который забил 30 голов.