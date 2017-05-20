Обзор. 38 тур. ФНЛ

"СКА-Хабаровск" занял место участника стыковых матчей. "Мордовия", "Луч-Энергия", "Сокол" и "Спартак-Нальчик" отправились во второй дивизион.Черевко, 14 – 1:0. Корян, 50 – 2:0 (пенальти). Дорожкин, 60 – 2:1. Сорокин, 64 – 2:2.Андрей Талалаев, главный тренер "Тамбова" подвел итоги игры со "СКА-Энергией": "Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра. Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно "левый".Самодин, 86 – 0:1. Самодин, 90+ – 0:2Дубль Самодина принёс выездную победу "Енисею". Отметим, что оба гола форвард забил уже на исходе встреч.Бечирай, 2 – 0:1. Бечирай, 4 – 0:2.Фатос Бечирай очень хочет остаться в "Динамо" на будущий сезон. Свои намерения форвард принялся доказывать уже с первых минут, оформив в самом дебюте встречи дубль. Больше отличиться никто не смог. Таким образом, лучшим бомбардиром ФНЛ стал Кирилл Панченко с 23-мя забитыми мячами.Давыдов, 37 – 0:1. Качан, 53 – 1:1. Андреев, 80 – 2:1На 53-й минуте Качан забил первый гол в истории очных встреч в ворота юных "красно-белых". А за десять минут до финального свистка Андреев забил второй и невероятно важны мяч. Он позволил "Сибири" остаться в ФНЛ.Килин, 49 – 0:1 Алхазов, 66 – 1:1 (пенальти)В этой встрече обе команды стояли на вылет в случае поражения, поэтому играть приходилось только на победу. В итоге, разделение очков и прощание с ФНЛ для Саранска и Владивостока.Маляров, 4 – 1:0. Лобкарев, 16 – 2:0. Маляров, 60 – 3:0. Бажев, 90+ – 3:1 (пенальти)Уже к 16-й минуте стало ясно, что команда из Кабардино-Балкарии будет прощаться с ФНЛ. Во втором тайме команды обменялись голами, а Бажев забил последний гол нальчан в сезоне, реализовав пенальти."Сокол" (Саратов) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:1), 72 – 0:1Невероятный весенний отрезок первенства калининградская "Балтика" завершила со своим любимым счётом. "Спасительный гол" на счету Крючкова. Калининград остался в ФНЛ.Голы: Альшин, 25 – 0:1. Заболотный, 39 – 0:2. Гащенков, 62 – 1:2. Альшин, 81 – 1:3.Одна из немногих встреч тура, где команды играли в свое удовольствие. Показав красивый футбол, "Тосно" одержала уверенную победу.Сутормин, 79 – 0:1 (пенальти)В ещё одной полутоварищеской встрече Сутормин принёс победу астраханскому клубу.