Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:23
Дмитрий Сенников: игроки "Зенита" будут биться за самих себя, а Сёмин уже всем всё доказал (1)
Дмитрий Сенников: игроки "Зенита" будут биться за самих себя, а Сёмин уже всем всё доказал (1)
Вчера 23:02
Обзор. 38 тур. ФНЛ
Обзор. 38 тур. ФНЛ
Вчера 23:01
"Урал" поздравил Владимира Ильина с 25-летием
"Урал" поздравил Владимира Ильина с 25-летием
Вчера 22:44
"Депортиво" разгромил "Лас-Пальмас"
"Депортиво" разгромил "Лас-Пальмас"
Вчера 22:34
Игорь Черевченко: cостояние поля – цена результата (1)
Игорь Черевченко: cостояние поля – цена результата (1)
Вчера 21:54
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Вчера 19:56
Хави: Рабьо легко впишется в "Барселону" (1)
Хави: Рабьо легко впишется в "Барселону" (1)
Вчера 19:55
Зинедин Зидан: мы заслуживаем победу в чемпионате (1)
Зинедин Зидан: мы заслуживаем победу в чемпионате (1)
Вчера 19:33
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
Вчера 18:35
Андрей Тихонов: в Нижнекамске не уважают и не любят футбол (1)
Андрей Тихонов: в Нижнекамске не уважают и не любят футбол (1)
Вчера 18:28
Алексей Лунин: успехи основной команды нас подстегивали (3)
Алексей Лунин: успехи основной команды нас подстегивали (3)
Вчера 18:22
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Вчера 18:09
Иван Хомуха успешно перенес операцию (1)
Иван Хомуха успешно перенес операцию (1)
Вчера 18:03
Алишер Усманов готов увеличить предложение по покупке "Арсенала" до 2,3 млрд долларов (11)
Алишер Усманов готов увеличить предложение по покупке "Арсенала" до 2,3 млрд долларов (11)
Вчера 17:14
Эдуардо Бериссо покинет "Сельту"
Эдуардо Бериссо покинет "Сельту"
Вчера 16:26
Йоан Молло не планирует получать российский паспорт (2)
Йоан Молло не планирует получать российский паспорт (2)
Вчера 16:23
Олег Шатов не сыграет в матче против "Локомотива" (13)
Олег Шатов не сыграет в матче против "Локомотива" (13)
Вчера 15:32
Виталий Мутко: "Лужники" были и остаются царством спорта (1)
Виталий Мутко: "Лужники" были и остаются царством спорта (1)
Вчера 14:53
"Спартак" стал чемпионом в молодежном первенстве России (102)
"Спартак" стал чемпионом в молодежном первенстве России (102)
Обзор. 38 тур. ФНЛ
"СКА-Хабаровск" занял место участника стыковых матчей. "Мордовия", "Луч-Энергия", "Сокол" и "Спартак-Нальчик" отправились во второй дивизион.
"СКА-Хабаровск" – "Тамбов" (Тамбов) – 2:2 (2:0)
Голы: Черевко, 14 – 1:0. Корян, 50 – 2:0 (пенальти). Дорожкин, 60 – 2:1. Сорокин, 64 – 2:2.
Андрей Талалаев, главный тренер "Тамбова" подвел итоги игры со "СКА-Энергией": "Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра. Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно "левый".
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Енисей" (Красноярск) – 0:2 (0:0)
Гол: Самодин, 86 – 0:1. Самодин, 90+ – 0:2
Дубль Самодина принёс выездную победу "Енисею". Отметим, что оба гола форвард забил уже на исходе встреч.
"Тюмень" (Тюмень) – "Динамо" (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: Бечирай, 2 – 0:1. Бечирай, 4 – 0:2.
Фатос Бечирай очень хочет остаться в "Динамо" на будущий сезон. Свои намерения форвард принялся доказывать уже с первых минут, оформив в самом дебюте встречи дубль. Больше отличиться никто не смог. Таким образом, лучшим бомбардиром ФНЛ стал Кирилл Панченко с 23-мя забитыми мячами.
"Сибирь" (Новосибирск) – "Спартак-2" (Москва) – 2:1 (0:1)
Голы: Давыдов, 37 – 0:1. Качан, 53 – 1:1. Андреев, 80 – 2:1
На 53-й минуте Качан забил первый гол в истории очных встреч в ворота юных "красно-белых". А за десять минут до финального свистка Андреев забил второй и невероятно важны мяч. Он позволил "Сибири" остаться в ФНЛ.
"Мордовия" (Саранск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:1 (0:0)
Голы: Килин, 49 – 0:1 Алхазов, 66 – 1:1 (пенальти)
В этой встрече обе команды стояли на вылет в случае поражения, поэтому играть приходилось только на победу. В итоге, разделение очков и прощание с ФНЛ для Саранска и Владивостока.
"Кубань" (Краснодар) – "Спартак-Нальчик" (Нальчик) – 3:1 (2:0)
Голы: Маляров, 4 – 1:0. Лобкарев, 16 – 2:0. Маляров, 60 – 3:0. Бажев, 90+ – 3:1 (пенальти)
Уже к 16-й минуте стало ясно, что команда из Кабардино-Балкарии будет прощаться с ФНЛ. Во втором тайме команды обменялись голами, а Бажев забил последний гол нальчан в сезоне, реализовав пенальти.
"Сокол" (Саратов) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:1)
Голы: Погребняк, 5 – 0:1. Евсеев, 54 – 0:2. Крапухин, 90 -- 3:0.
Удаление:[/b] Ходырев, 31 (вторая желтая).
Желания остаться в ФНЛ у юных питерских футболистов было больше. Это вылилось в три безответных мяча в ворота "Сокола". В итоге, Саратов будущий сезон проведёт во втором дивизионе.
[b]"Шинник" (Ярославль) – "Балтика" (Калининград) – 0:1 (0:0)
Гол: Крючков, 72 – 0:1
Невероятный весенний отрезок первенства калининградская "Балтика" завершила со своим любимым счётом. "Спасительный гол" на счету Крючкова. Калининград остался в ФНЛ.
"Химки" (Химки) – "Тосно" (Тосно) – 1:3 (0:2) Голы: Альшин, 25 – 0:1. Заболотный, 39 – 0:2. Гащенков, 62 – 1:2. Альшин, 81 – 1:3.
Одна из немногих встреч тура, где команды играли в свое удовольствие. Показав красивый футбол, "Тосно" одержала уверенную победу.
"Факел" (Воронеж) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:1 (0:0)
Гол: Сутормин, 79 – 0:1 (пенальти)
В ещё одной полутоварищеской встрече Сутормин принёс победу астраханскому клубу.
Константин Лицин
"СКА-Хабаровск" – "Тамбов" (Тамбов) – 2:2 (2:0)
Голы: Черевко, 14 – 1:0. Корян, 50 – 2:0 (пенальти). Дорожкин, 60 – 2:1. Сорокин, 64 – 2:2.
Андрей Талалаев, главный тренер "Тамбова" подвел итоги игры со "СКА-Энергией": "Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра. Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно "левый".
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Енисей" (Красноярск) – 0:2 (0:0)
Гол: Самодин, 86 – 0:1. Самодин, 90+ – 0:2
Дубль Самодина принёс выездную победу "Енисею". Отметим, что оба гола форвард забил уже на исходе встреч.
"Тюмень" (Тюмень) – "Динамо" (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: Бечирай, 2 – 0:1. Бечирай, 4 – 0:2.
Фатос Бечирай очень хочет остаться в "Динамо" на будущий сезон. Свои намерения форвард принялся доказывать уже с первых минут, оформив в самом дебюте встречи дубль. Больше отличиться никто не смог. Таким образом, лучшим бомбардиром ФНЛ стал Кирилл Панченко с 23-мя забитыми мячами.
"Сибирь" (Новосибирск) – "Спартак-2" (Москва) – 2:1 (0:1)
Голы: Давыдов, 37 – 0:1. Качан, 53 – 1:1. Андреев, 80 – 2:1
На 53-й минуте Качан забил первый гол в истории очных встреч в ворота юных "красно-белых". А за десять минут до финального свистка Андреев забил второй и невероятно важны мяч. Он позволил "Сибири" остаться в ФНЛ.
"Мордовия" (Саранск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:1 (0:0)
Голы: Килин, 49 – 0:1 Алхазов, 66 – 1:1 (пенальти)
В этой встрече обе команды стояли на вылет в случае поражения, поэтому играть приходилось только на победу. В итоге, разделение очков и прощание с ФНЛ для Саранска и Владивостока.
"Кубань" (Краснодар) – "Спартак-Нальчик" (Нальчик) – 3:1 (2:0)
Голы: Маляров, 4 – 1:0. Лобкарев, 16 – 2:0. Маляров, 60 – 3:0. Бажев, 90+ – 3:1 (пенальти)
Уже к 16-й минуте стало ясно, что команда из Кабардино-Балкарии будет прощаться с ФНЛ. Во втором тайме команды обменялись голами, а Бажев забил последний гол нальчан в сезоне, реализовав пенальти.
"Сокол" (Саратов) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:1)
Голы: Погребняк, 5 – 0:1. Евсеев, 54 – 0:2. Крапухин, 90 -- 3:0.
Удаление:[/b] Ходырев, 31 (вторая желтая).
Желания остаться в ФНЛ у юных питерских футболистов было больше. Это вылилось в три безответных мяча в ворота "Сокола". В итоге, Саратов будущий сезон проведёт во втором дивизионе.
[b]"Шинник" (Ярославль) – "Балтика" (Калининград) – 0:1 (0:0)
Гол: Крючков, 72 – 0:1
Невероятный весенний отрезок первенства калининградская "Балтика" завершила со своим любимым счётом. "Спасительный гол" на счету Крючкова. Калининград остался в ФНЛ.
"Химки" (Химки) – "Тосно" (Тосно) – 1:3 (0:2) Голы: Альшин, 25 – 0:1. Заболотный, 39 – 0:2. Гащенков, 62 – 1:2. Альшин, 81 – 1:3.
Одна из немногих встреч тура, где команды играли в свое удовольствие. Показав красивый футбол, "Тосно" одержала уверенную победу.
"Факел" (Воронеж) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:1 (0:0)
Гол: Сутормин, 79 – 0:1 (пенальти)
В ещё одной полутоварищеской встрече Сутормин принёс победу астраханскому клубу.
Константин Лицин
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.