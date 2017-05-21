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Харри Кейн: в следующем сезоне хочу добраться до отметки в сто голов в премьер-лиге

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не собирается сбавлять обороты и планирует продолжать забивать.

"Мне кажется, я уже говорил, что было бы замечательно достичь отметки в 100 голов в АПЛ в следующем сезоне. В данный момент на моем счету 75 забитых мячей в чемпионате Англии, и, если грядущий сезон я проведу так же, как и нынешний, я смогу добраться до сотни. Это будет фантастическое достижение", — цитирует Кейна Sky Sports.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 08:48
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что-то он быстро 100 голов набил. Я сколько не смотрел, все пенальти, да пенальти у него. Но удар хороший, конечно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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