Харри Кейн: в следующем сезоне хочу добраться до отметки в сто голов в премьер-лиге

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не собирается сбавлять обороты и планирует продолжать забивать."Мне кажется, я уже говорил, что было бы замечательно достичь отметки в 100 голов в АПЛ в следующем сезоне. В данный момент на моем счету 75 забитых мячей в чемпионате Англии, и, если грядущий сезон я проведу так же, как и нынешний, я смогу добраться до сотни. Это будет фантастическое достижение", — цитирует Кейна Sky Sports.